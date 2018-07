Leverkusen verteidigt Platz zwei durch Remis in Freiburg

Freiburg (dpa) - Bayer Leverkusen geht als erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München ins Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende gegen Meister Borussia Dortmund. Der Werkself reichte am Samstagabend ein 0:0 beim SC Freiburg, um den Titelverteidiger mit einem Punkt Vorsprung wieder von Platz zwei zu verdrängen. Zuvor hatte Aufsteiger Eintracht Frankfurt seine Position im Vorderfeld durch ein 2:1 gegen 1899 Hoffenheim gefestigt. Die Hessen bleiben mit 33 Punkten Tabellenvierter.

Schlierenzauer egalisiert Nykänen-Rekord

Vikersund (dpa) - Gregor Schlierenzauer hat den Siegrekord von Skisprung-Legende Matti Nykänen geknackt. Der Österreicher feierte am Samstag beim Skifliegen in Vikersund seinen 46. Weltcuperfolg und egalisierte damit die Bestmarke des Finnen. Mit Weiten von 216,5 und 240 Metern verwies der Vierschanzentourneesieger den Schweizer Simon Ammann um 0,5 Punkte auf Rang zwei. Dritter wurde Skiflug-Weltmeister Robert Kranjec aus Slowenien. Michael Neumayer belegte als bester deutscher Springer den achten Platz.

Jenny Wolf Sechste zum WM-Auftakt

Salt Lake City (dpa) - Jenny Wolf ist mit einem sechsten Platz über 500 Meter in die Sprint-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Salt Lake City gestartet. Die 33-jährige Berlinerin lief am Samstag ihre Spezialstrecke in 37,53 Sekunden. Da sie aber über 1000 Meter chancenlos ist, hat die Ex-Weltmeisterin keine Ambitionen auf einen vorderen Rang im Sprint-Vierkampf. Schnellste Sprinterin war zum Auftakt Ex-Weltrekordlerin Yu Jing aus China, die in 36,94 als einzige unter der 37-Sekunden-Marke blieb.

Arsenal mit Podolski und Mertesacker im Achtelfinale

Brighton (dpa) - Der FC Arsenal hat mit Kapitän Per Mertesacker und Lukas Podolski das Achtelfinale des englischen Fußball-Pokals erreicht. Der zehnmalige FA-Cup-Sieger kam am Samstag zu einem 3:2 (1:1)-Arbeitssieg beim Zweitligisten Brighton & Hove Albion. Manchester United kam unterdessen durch einen klaren 4:1-Sieg über den Premier-League-Rivalen FC Fulham weiter.

Lazio erneut ohne Klose: 0:1 Heimniederlage gegen Verona

Rom (dpa) - Lazio Rom hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Serie A verpasst. Ohne den verletzten deutschen Nationalstürmer Miroslav Klose (Oberschenkelprobleme) kassierten die Römer am Samstagabend vor heimischer Kulisse eine 0:1 gegen Chievo Verona. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Alberto Paloschi in der 61. Minute. In der Tabelle der italienischen Fußball-Meisterschaft bleibt Lazio mit 43 Zählern auf dem dritten Rang hinter Spitzenreiter Juventus Turin (49) nach einem 1:1 gegen den CFC Genua und dem SSC Neapel (43).

DLV-Team auf Rang vier bei Länderkampf in Glasgow

Glasgow (dpa) - Trotz einiger starker Einzelleistungen hat es für Deutschlands Leichtathleten beim Hallen-Länderkampf in Glasgow nur zum vierten Rang gereicht. Die DLV-Auswahl musste am Samstag mit 49 Punkten den siegreichen Russen (58) sowie den punktgleichen USA und Gastgeber Großbritannien (50) den Vortritt lassen. Fünfter wurde eine Commonwealth-Auswahl (40).

Zum dritten Mal Dritter: Kroatiens Handballer gewinnen WM-Bronze

Barcelona (dpa) - Kroatiens Handballer haben bei der WM in Spanien die Bronzemedaille gewonnen. Angeführt vom überragenden Hamburger Domagoj Duvnjak bezwang der Olympia-Dritte am Samstag in Barcelona im «kleinen Finale» Slowenien mit 31:26 (14:13). Damit sicherte sich Kroatien nach EM und Olympia 2012 zum dritten Mal in Serie Bronze.