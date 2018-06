Düsseldorf (dpa) - Wegen der Sexismus-Vorwürfe gegen Rainer Brüderle sind deutlich mehr Journalisten zum Neujahrsempfang der FDP in Nordrhein-Westfalen gekommen als sonst. Mehr als 60 Journalisten haben sich angemeldet - etwa doppelt so viele wie in den letzten Jahren. Mit Spannung wird beobachtet, ob der Chef der Bundestagsfraktion zum erstem Mal etwas zu dem Vorwurf sagt, er habe sich vor einem Jahr anzüglich gegenüber einer Journalistin geäußert. Bei dem Empfang ist auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle.

