Dortmund (SID) - Andre Best hat seinen 1000. Sieg als Jockey gefeiert. Best gelang auf der Galopprennbahn in Dortmund auf der vierjährigen Stute La Padrona aus dem Stall von Trainer Andreas Bolte der Jubiläumstreffer. Den ersten Sieg in seiner Jockeylaufbahn hatte Best im Sattel von Night for Dancers am 8. September 1990 in Frankfurt/Main errungen.