Santiago de Chile/Porto Alegre (dpa) - Wegen der Brandkatastrophe in einer Diskothek in Brasilien mit fast 200 Toten bricht Präsidentin Dilma Rousseff vorzeitig einen Gipfel in Chile ab. Sie versprach alles nur Mögliche zu tun, um den Angehörigen und Opfern der Tragödie zu helfen.

«Ich möchte den Brasilianern und der Bevölkerung von Santa Maria sagen, dass wir in diesem traurigem Moment zusammenstehen», erklärte die sichtlich bewegte Staatschefin am Sonntag in Santiago de Chile. An dem Gipfel der EU mit den Länder Lateinamerikas und der Karibik in Chile hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen.