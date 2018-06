Oberkammlach (dpa) - In einem Wohnzimmer ist ein Fahranfänger im Allgäu gelandet. Sein Auto kam in Oberkammlach von der Fahrbahn ab und durchbrach die Hauswand. Die Ursache wird noch untersucht. Der 19 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Abend leicht verletzt. Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Das Loch, das der Wagen nach der Bergung in der Hauswand hinterließ, wurde mit Trockenbauplatten provisorisch dicht gemacht.

