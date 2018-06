Porto Alegre (dpa) - Bei einem Brand in einem Nachtclub im Süden Brasiliens sind in Nacht viele Menschen ums Leben gekommen. Ein Fernsehsender berichtet von mindestens 120 Opfern in der Diskothek «Kiss» in Santa Maria. Andere Medien berichten von etwas weniger Toten. Mindestens 200 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Möglicherweise wurde es durch eine Pyro-Show ausgelöst. Die Feuerwehr ist noch damit beschäftigt, Leichen aus den Trümmern zu bergen.

