Porto Alegre (dpa) - Bei einem Brand in einem Nachtclub im Süden Brasiliens sind in Nacht zum Sonntag viele Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar, nach vorläufigen Angaben der Feuerwehr gibt es mindestens 180 Tote. Möglicherweise wurde das Feuer in der Diskothek durch eine pyrotechnische Show ausgelöst.

