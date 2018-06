Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff wegen der Feuerkatastrophe in Santa Maria kondoliert. Beim EU-Lateinamerika-Gipfel in Santiago de Chile drückte sie ihre Bestürzung über das Feuer in einer Diskothek aus, wie die Bundesregierung mitteilte. Wegen des Unglücks mit mindestens 245 Toten war Roussef heute vorzeitig von dem Gipfel abgereist. Auch Außenminister Guido Westerwelle äußerte sich betroffen über die Katastrophe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.