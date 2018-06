Kairo (dpa) - Die Lage in Ägypten hat sich wieder beruhigt - vorerst. Gestern waren bei Krawallen in der Stadt Port Said mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Dort ist nach dem Mittagsgebet ein Trauermarsch geplant. Die Opfer werden beerdigt. Das Militär war gestern aufmarschiert, um für Sicherheit zu sorgen. Die Krawalle waren ausgebrochen, nachdem 21 Fans der örtlichen Fußballmannschaft zum Tode verurteilt worden waren, da sie vor einem Jahr an tödlichen Ausschreitungen bei einem Spiel beteiligt waren.

