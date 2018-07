Santiago de Chile (AFP) Der an Krebs erkrankte venezolanische Präsident Hugo Chávez hat nach Angaben des Kommunikationsministers des Landes seine Atemwegsinfektion überstanden. Gleichwohl habe er noch immer einige Atembeschwerden, die jedoch angemessen behandelt würden, sagte Ernesto Villegas am Samstag in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels. Chávez' allgemeiner Zustand sei 45 Tage nach seiner Krebsoperation gut, las Villegas aus einer Erklärung vor, die auch im offiziellen Rundfunk in Venezuela übertragen wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.