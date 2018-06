Rom (dpa) - Zwei Obdachlose sind bei einem Feuer in einer Unterführung mitten in der Altstadt von Rom ums Leben gekommen. Wahrscheinlich hätten sie wegen der Kälte einen Karton angezündet, den sie vorher in einem nahe gelegenen Supermarkt mitgenommen hatten, berichteten italienische Medien. Die Männer seien etwa 25 und 30 Jahre alt gewesen. Die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio forderte, die Anstrengungen für die Bedürftigen zu erhöhen. Der Winter, aber auch die Krise verschärften die Lage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.