Frankfurt/Main (AFP) EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen rechnet mit steigenden Zinsen für Sparer in Deutschland. Zwar seien die Zinsen momentan niedrig, da viele Anleger aus anderen Ländern Geld nach Deutschland gebracht hätten, weil das Land als "sicherer Hafen" gelte, sagte Asmussen am Montag "Spiegel Online". Je mehr es jedoch gelinge, Europa wieder auf einen Wachstumspfad zu bringen, "desto mehr wird sich die Situation entspannen". Dies werde sich "dann auch in den Zinsen für Sparer niederschlagen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.