Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier will zur Begrenzung der Stromkosten die Ökostrom-Umlage für zwei Jahre auf ihrem heutigen Niveau einfrieren. Dazu sollen die bisherigen Regeln für neue Wind- und Solarparks notfalls beschnitten werden. Das teilte der Minister in Berlin mit. Diese «Strompreis-Sicherung» solle schon zum 1. August in Kraft treten.

