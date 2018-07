Santiago de Chile (dpa) - In Sorge um die Weltwirtschaft hat Kanzlerin Angela Merkel Europa zu weiteren Kraftanstrengungen in der Finanzkrise aufgerufen. «Unser aller Entwicklung hängt unglaublich voneinander ab», sagte sie am Abschlusstag des Gipfels der EU mit den lateinamerikanischen und karibischen Staaten in Santiago de Chile. Es gehe um Wettbewerbsfähigkeit und Haushaltsdefizite. Die Eurokrise prägte die zweitägigen Gespräche der Staats- und Regierungschefs aus 60 Ländern zu weiten Teilen.

