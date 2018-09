Honululu (SID) - Quarterback Russell Wilson hat das Auswahlteam der National Football Conference (NFC) im 43. Pro Bowl der amerikanischen Profiliga NFL zu einem Rekordsieg geführt. Der Rookie der Seattle Seahawks verbuchte in Honolulu beim 62:35 gegen das Team der American Football Conference (AFC) drei Touchdown-Pässe und hatte entscheidenden Anteil an der höchsten Punktzahl in der Geschichte des Allstar-Duells. Zudem übernahm die NFC mit nun 22 Siegen die Gesamtführung im traditionellen Kräftemessen auf Hawaii.

"Jeder hat hart gespielt. Es war eine großartige Woche mit viel Spaß", sagte Wilson: "Ich hoffe, der Pro Bowl bleibt uns erhalten - das ist etwas Besonderes, was wirklich etwas bedeutet." NFL-Commissioner Roger Goodell hatte nach den eher lustlosen Spielen der vergangenen Jahre offen über das Ende des Events im Aloha-Stadion nachgedacht, die Entscheidung soll im April fallen.

Für den Auftritt im Allstar-Game, das zum vierten Mal in Folge am Wochenende vor dem Super Bowl stattfand, wurden die siegreichen NFC-Profis mit jeweils umgerechnet 37.230 Euro belohnt, die Verlierer bekamen 18.615 Euro. Als bester Spieler des Pro Bowls wurde Tight End Kyle Rudolph (Minnesota Vikings/NFC) ausgezeichnet, der einen Raumgewinn von 122 Yards verbuchte.

Darunter war auch ein gefangener Touchdown-Pass von Quarterback Eli Manning (New York Giants), der mit zwei erfolgreichen Pässen in die Endzone das Bruderduell gewinnen konnte. Elis älterer Bruder Peyton (Denver Broncos), mit zwölf Teilnahmen Rekord-Quarterback, brachte es nur auf einen Touchdown-Pass für die AFC.