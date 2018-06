London (SID) - Lukas Podolski und Per Mertesacker haben dem ehemaligen Kölner Fußball-Nationalspieler Heinz Flohe, der seit Mai 2010 im Wachkoma liegt, aus England zum 65. Geburtstag gratuliert. "Heute ist Heinz Flohe 65 Jahre alt geworden. Seinen Namen kennt man natürlich auch in London. Meine Kollegen von Arsenal und ich wünschen 'Flocke' alles Gute zum Geburtstag. Drücken wir ihm alle zusammen die Daumen, dass es ihm bald besser geht", schrieb Podolski per Twitter. Auf einem Foto halten die beiden Nationalspieler ein "Gunners"-Trikot mit Flohes Namen und der Zahl 65 in der Hand.

Flohe, Weltmeister von 1974 und einstiger Mittelfeldstar des 1. FC Köln, war am 11. Mai 2010 auf offener Straße mit schweren Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen und liegt seither im Wachkoma. Insgesamt 329-mal lief der filigrane Spielmacher für den FC in der Bundesliga auf und war einer der Garanten für das Double des Geißbockklubs von Meisterschaft und DFB-Pokalsieg 1978. In der Nationalmannschaft brachte er es auf 39 Einsätze. "Flocke" gehörte außer 1974 in Deutschland auch 1978 in Argentinien dem deutschen WM-Kader an.