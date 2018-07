Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den österreichischen Nationalspieler Emanuel Pogatetz bis zum Saisonende an den englischen Erstligisten West Ham United verliehen. Zudem sicherte sich der Premier-League-Klub eine Kaufoption. "Wir verfügen auf der Innenverteidigerposition über eine hohe Qualität und Quantität. Emanuel zählte zuletzt nicht mehr zur Stammformation. Bei West Ham United will er wieder in der Startelf spielen", sagte Sportdirektor Klaus Allofs.

Pogatetz war erst im vergangenen Sommer vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zu den "Wölfen" gewechselt und hatte seitdem in acht Bundesligaspielen für den Tabellen-13. auf dem Feld gestanden.