Berlin (dpa) - Im Kampf gegen den Terrorismus hält Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) neue Gesetze für notwendig.

Die Bedrohungslage - etwa durch die Entwicklung in Mali oder die Aktivitäten von radikalislamischen Salafisten in Deutschland - habe sich so verändert, dass «eher mehr Gesetze» nötig seien, sagte Friedrich am Montag im Deutschlandfunk. «Die Sicherheitslage ist angespannt», betonte der Minister.

Am Montagnachmittag konstituiert sich eine Regierungskommission zur Überprüfung der deutschen Sicherheitsgesetze. Die Kommission unter Leitung von Friedrich und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) soll die Gesetzgebung zur Terrorismusbekämpfung in Deutschland seit dem Anschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 bewerten und Schlussfolgerungen ziehen.

Friedrich sprach sich konkret für eine Ausweitung der Videoüberwachung, die Vorratsdatenspeicherung sowie eine Verschärfung der Ausweisungsgesetze insbesondere für Salafisten aus. Die Behörden bräuchten mehr Instrumente, um die Bürger effizient zu schützen, sagte der CSU-Politiker. Die Empfehlungen der Kommission könnten dann etwa in die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl im Herbst einfließen.