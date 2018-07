Berlin (dpa) - Hollywood-Star George Clooney (51) hat die Restaurant-Rechnung eines ihm fremden Geschäftsmannes bezahlt. Das berichtete die «Bild»-Zeitung (Montagsausgabe).

Demnach habe der Unternehmer am Freitagabend im Berliner «Grill Royal» am Nebentisch des Schauspielers gesessen. Als er später seine Rechnung von über 100 Euro zahlen wollte, war sie bereits beglichen. Nach Angaben des Kellners fürchteten die Gäste am Nebentisch, sie seien zu laut gewesen.

«Das stimmte gar nicht. Sie verhielten sich sehr kultiviert. Ich war baff», zitiert die Zeitung den Geschäftsmann aus Berlin. Er habe den englisch sprechenden Männern seine Visitenkarte gegeben, um sich später zu revanchieren. Erst beim Verlassen des Restaurants habe er erfahren, dass der spendable Gast Clooney war.

Der Oscar-Preisträger ist momentan in der Hauptstadt, um in den Filmstudios Babelsberg seinen neuen Film «The Monuments Men» zu drehen. Gefilmt wird vor allem in Berlin und Brandenburg, aber wohl auch in Sachsen-Anhalt.