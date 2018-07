Washington (dpa) - Riesenlob für Hillary Clinton: US-Präsident Barack Obama hat seine scheidende Ministerin als «einen der besten Außenminister» der USA bezeichnet.

In einem gemeinsamen Interview des TV-Senders CBS erklärte Obama am Sonntagabend (Ortszeit), Clinton sei einer seiner engsten Berater gewesen. «Ich werde sie vermissen», sagte er.

Clinton, die nach vierjähriger Amtszeit in Kürze aus der Regierung ausscheidet, sagte, sie sei seinerzeit völlig überrascht gewesen, dass Obama sie nach dem harten Vorwahlkampf in sein Team geholt habe. «In der Politik und in der Demokratie gewinnt man manchmal eine Wahl und man verliert manchmal eine Wahl. Und ich habe hart gearbeitet und habe verloren», sagte die 65-jährige im Rückblick auf den Kampf um die Präsidentschaftskandidatur 2008.

Die ehemalige First Lady fügte allerdings hinzu: Wenn sie vor vier Jahren die Wahlen gewonnen hätte und Präsidentin geworden wäre, hätte sie Obama ins Boot geholt.

Ein Thema war bei dem Interview allerdings tabu: Clinton weigerte sich, zu den Spekulationen, dass sie bei den Präsidentenwahlen 2016 antreten könnte, auch nur Stellung zu nehmen. Sie dementierte solche Spekulationen nicht, sie bestätigte sie aber auch nicht. «Noch bin ich Außenministerin... Ich dürfte solche Fragen eigentlich gar nicht hören», meinte sie lächelnd.

Clinton scheidet aus eigenen Wunsch aus. Sie hatte bereits zu Amtsbeginn klargestellt, dass sie nur vier Jahre dienen wolle. Auch ihr Nachfolger steht bereits so gut wie fest. Obama hat den demokratischen Senator und Ex-Präsidentschaftskandidaten John Kerry nominiert. Es wird erwartet, dass Kerry bereits in Kürze vom Senat bestätigt wird.

Das Ende der Amtszeit der Ministerin endet allerdings mit einem Misston: Clinton war wegen des Terrorangriffs auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi, bei dem im September vier amerikanische Diplomaten ums Leben kamen, schwer unter Druck geraten. Erst kürzlich musste sie sich in einer Senats-Anhörung wegen schwerer Sicherheitsmängel verantworten - ein Wermutstropfen zum Ende der Amtszeit.