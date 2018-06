Porto Alegre (dpa) - Brasilien ist im Schockzustand: Nach jüngsten Angaben starben 233 junge Menschen bei dem verheerenden Brand in dem Nachtclub in Santa Maria im Süden des Landes. Präsidentin Dilma Rousseff brach eine Auslandsreise ab und ordnete drei Tage Staatstrauer an. Es sei für alle eine Tragödie, sagte sie. Die Diskothek war zu einer tödlichen Falle geworden, als am Sonntagmorgen ein Feuer ausbrach. Die meisten Opfer starben durch Rauchvergiftung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.