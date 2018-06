Teheran (AFP) Die iranische Regierung hat Berichten über eine Explosion in der unterirdischen Atomanlage Fordo in der Nähe der Stadt Ghom widersprochen. "In der Anlage Fordo hat es keine Explosion gegeben", erklärte am Montag der Vize-Chef der Iranischen Organisation für die Atomenergie, Schamseddin Bor-Borudi. Die "falsche Information" über eine solche Explosion sei Teil "westlicher Propaganda", sagte der Vorsitzende des Außen- und Sicherheitsausschusses des iranischen Parlaments, Alaeddin Borudscherdi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.