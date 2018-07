Offenbach (dpa) - Vom tiefsten Winter zu frühlingshaftem Wetter: Deutschland taut auf. Am Mittag waren die Temperaturen im ganzen Land auf Plusgrade gestiegen, nur auf den Berggipfeln herrschte noch Frost. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wird auch in den Mittelgebirgen der Schnee bald weggeschmolzen sein. Im Südwesten könne das Thermometer übermorgen frühlingshafte 16 Grad anzeigen, auch im Osten werde es zweistellige Plusgrade geben. Allerdings kehrt der Winter am Wochenende mit Frost und Schnee zurück.

