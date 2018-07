Sydney (AFP) Nach den schweren Überschwemmungen in den australischen Bundesstaaten Queensland und New South Wales haben die Behörden vorsichtige Entwarnung gegeben. Die Pegel der Flüsse gingen langsam wieder zurück, sagte Brigadegeneral Greg Bilton am späten Dienstagabend. Das Militär werde bald mit Aufräumarbeiten beginnen können.

