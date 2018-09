Brüssel (AFP) Der Protest gegen den Abbau von 1300 Jobs in der krisengeplagten Stahlindustrie in Belgien ist am Dienstag eskaliert. Teilnehmer einer Demonstration in der Stadt Namur im Süden des Landes versuchten der Agentur Belga zufolge, Sperren der Polizei zu durchbrechen und warfen Steine auf die Beamten. Die Polizei setzte demnach Tränengas und Wasserwerfer ein und löste den Protest auf. Mehrere Demonstranten seien leicht verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.