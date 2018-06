Frankfurt/Main (dpa) - Gewinne an den US-Börsen haben den Dax zum Handelsschluss am Dienstag ins Plus gehievt. Der deutsche Leitindex legte um 0,20 Prozent auf 7848,57 Punkte zu, nachdem er zwischenzeitlich noch bis auf 7800 Punkte zurückgefallen war.

Die runde Marke von 8000 Punkten blieb damit ebenso im Fokus der Anleger wie das am Freitag markierte Fünfjahreshoch. Der MDax brach seinen Rekordkurs zunächst ab und fiel um 0,49 Prozent auf 12 697,39 Punkte. Der TecDax verlor belastet durch den Kurseinbruch der Software AG 1,54 Prozent auf 875,16 Punkte.

Händlerin Anita Paluch vom Broker Gekko Global Markets verzeichnete eine anhaltend positive Grundstimmung der Anleger. Nun bestätige auch das deutsche Verbrauchervertrauen den Trend anderer Frühindikatoren. Er zeige, dass der Motor Europas den Abwärtstrend gebrochen habe und auf Erholungskurs sei, meinte Paluch. Die deutschen Verbraucher sind mit neuem Optimismus in das Jahr 2013 gestartet, wie das leicht über den Erwartungen ausgefallene GfK-Konsumklima zeigte.

Die Titel von ThyssenKrupp setzten sich mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent an die Dax-Spitze. Börsianer begründeten dies mit neuer Fantasie für den Verkauf der Werke in Brasilien und den USA. Einem lokalen Zeitungsbericht zufolge leiht sich der brasilianische Stahlkonzern CSN umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro für den Erwerb. Ebenfalls gefragt waren Henkel-Papiere, die nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank 2,04 Prozent gewannen. Die Experten rechnen mit einer Erholung im Klebstoffgeschäft und sehen weiteres Potenzial durch Zukäufe und Ausschüttungen.

Für Bayer ging es derweil nach einer negativen Studie von Barclays am Dax-Ende um 2,79 Prozent nach unten. Nach Zahlen rutschten die Aktien der Software AG im TecDax um 16,97 Prozent auf 28,895 Euro ab. Bei Deutschlands zweitgrößtem Softwareanbieter waren Umsatz und Gewinn im vierten Quartal leicht zurückgegangen. Hohe Investitionen und der Umbau des Beratungsgeschäfts hatten belastet.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,17 Prozent auf 2749,27 Punkte. Die nationalen Indizes in Paris und London schlossen ebenfalls im Plus. In New York legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 0,42 Prozent zu.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,35 Prozent am Vortag auf 1,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,26 Prozent auf 132,93 Punkte. Der Bund Future sank um 0,08 Prozent auf 141,82 Punkte. Der Kurs des Euro zog an und notierte zuletzt bei 1,3485 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3433 (Montag: 1,3444) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7444 (0,7438) Euro.