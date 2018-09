Porto Alegre (dpa) - Die Feuertragödie mit mehr als 230 Toten in einem brasilianischen Nachtclub hat dort eine Diskussion über die Sicherheitsstandards in Discos ausgelöst. In mehreren Städten haben Behörden über stärkere Kontrollen der Clubs beraten. Auf die Fußball-WM 2014 sei Brasilien aber auch in punkto Sicherheit gut vorbereitet. Sportminister Aldo Rebelo sagt, Brasilien sei es gewohnt, große Events wie Karneval mit Sicherheitsstandards auszurichten.

