Los Angeles (dpa) - Ein Brandstifter in Kalifornien soll für seine Taten hingerichtet werden. Zu diesem Urteil kam ein Richter im Bezirk San Bernardino. Das berichtet die «Los Angeles Times». Das Gericht folgte damit der Entscheidung einer Jury, die sich im vorigen September für die Höchststrafe ausgesprochen hatte. Der 31-jährige Mann hatte 2003 in Südkalifornien einen schweren Waldbrand verursacht, fünf Menschen starben. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass der Mann die Flammen absichtlich legte, als er an einem windigen und heißen Tag eine brennende Fackel ins Gebüsch warf.

