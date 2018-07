Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat die Sicherheitsorgane von Bund und Ländern aufgerufen, den Schutz aller Bürger zu gewährleisten. Wenn es dabei Defizite gebe, müssten diese benannt werden,.

Das sagte Gauck am Dienstag vor einem Treffen mit den Mitgliedern des Neonazi-Untersuchungsausschusses im Schloss Bellevue in Berlin. Gauck betonte, er habe als Bürger und als Bundespräsident großes Interesse an der Aufklärung der schrecklichen Neonazi-Mordserie.

Der Untersuchungsausschuss arbeitet seit einem Jahr die Verbrechen der rechtsextremen Terrorzelle NSU auf. Dem «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) werden zehn Morde zwischen den Jahren 2000 und 2007 zugerechnet - an neun türkisch- und griechischstämmigen Kleinunternehmern und einer Polizistin. Polizei und Nachrichtendienste kamen dem Trio jahrelang nicht auf die Spur. Die Bande flog erst im November 2011 auf.

Neonazi-Untersuchungsausschuss