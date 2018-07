Berlin (AFP) Der Verdacht auf gefährliche Säure an mehreren Haltestellen am Berliner Alexanderplatz hat am Dienstagmorgen für Aufregung gesorgt. Die sechs Haltestellen im Zentrum der Bundeshauptstadt wurden weiträumig abgesperrt, weil stark ätzende Flusssäure dort vermutet wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Untersuchungen gaben die Behörden demnach aber Entwarnung und hoben die Sperrung wieder auf.

