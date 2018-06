Limoges/Dortmund (AFP) Mehr als 68 Jahre nach dem SS-Massaker an Hunderten von Zivilisten im französischen Oradour-sur-Glane haben deutsche Fahnder vor Ort ermittelt. Wie der Leiter der Zentralstelle zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Dortmund, Andreas Brendel, am Dienstag sagte, besuchten deutsche Beamte gemeinsam mit französischen Ermittlern den kleinen Ort in Westfrankreich, wo Angehörige des Panzer-Grenadier-Regiments "Der Führer" im Juni 1944 eines der schlimmsten Massaker an Zivilisten des Zweiten Weltkriegs verübten. Dabei wurden 642 Einwohner grausam ermordet, unter ihnen 247 Kinder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.