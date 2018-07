Wiesbaden (AFP) Die deutsche Spielwaren-Produktion hat im vergangenen Jahr erneut einen Spitzenwert erreicht. Der Gesamtwert stieg 2012 gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf rund 1,53 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Das war der zweithöchste Stand in zehn Jahren.

