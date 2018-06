Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat die staatlichen Sicherheitsbehörden aufgefordert, für den Schutz aller Bürger zu sorgen. Er wolle, dass die Sicherheitsorgane dieses Landes "wirklich imstande sind, Schutz und Sicherheit aller Bürger zu garantieren", sagte Gauck vor einem Gespräch mit den Mitgliedern des NSU-Untersuchungsausschusses am Dienstag in Schloss Bellevue. Wenn es Defizite gebe, müsse die Öffentlichkeit dies erfahren. Er dankte dem Ausschuss in dem Zusammenhang für seine Arbeit.

