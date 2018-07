Hamburg (AFP) Die Grünen wollen einem Pressebericht zufolge mit dem klaren Bekenntnis zu einer rot-grünen Koalition in den Bundestagswahlkampf ziehen. In einem internen Entwurf für das Wahlprogramm heißt es laut "Spiegel Online" vom Dienstag: "Wir kämpfen in diesem Bundestagswahlkampf für starke Grüne in einer Regierungskoalition mit der SPD." Weiter heiße es in dem 150-seitigen Papier: "Nicht weil wir die SPD immer toll finden, sondern weil wir in diesem Regierungsbündnis die besten Chancen sehen, einen Wandel zum Besseren zu bewirken."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.