Dortmund (AFP) Jäger schießen immer mehr nach Deutschland eingeschleppte Wildarten. Das gilt vor allem für die Nilgans. Wie der Deutsche Jagdschutzverband (DJV) am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, wurden in der vergangenen Jagdsaison 2011/2012 knapp 11.000 der hierzulande einst vom Menschen ausgesetzten Vögel erlegt. Dies seien rund 90 Prozent mehr als im Fünfjahresmittel zuvor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.