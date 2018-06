Paris/Berlin (AFP) Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi hat seinen für Freitag geplanten Besuch in Frankreich abgesagt. Das gab die französische Präsidentschaft am Dienstagabend in Paris bekannt. Vorgesehen war am Freitag unter anderem ein Arbeitsfrühstück mit dem französischen Präsidenten François Hollande im Élysée-Palast. Dabei sollte es unter anderem um den französischen Militäreinsatz in Mali gehen, gegen den sich Mursi ausgesprochen hatte. Die ägyptische Opposition hat für Freitag zu Großkundgebungen gegen Mursi aufgerufen.

