Leipzig (AFP) Bei der Kollision zwischen zwei Autos und einer Pferdeherde auf einer Bundesstraße in Sachsen sind vier Menschen verletzt worden, zwei Pferde wurden getötet. Wie die Polizei am Dienstag in Leipzig mitteilte, waren insgesamt zwölf Pferde am Montagabend bei Taucha durch ein offenes Tor von einer Koppel auf die Bundesstraße 87 gelaufen. Eines der Pferde krachte dort frontal durch die Frontscheibe eines Autos und starb. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

