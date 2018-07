Landshut (AFP) Im Prozess um den Doppelmord an den Eltern seiner Ex-Verlobten hat der angeklagte 22-jährige Heizungsbauer die Tat gestanden. Christoph W. übernehme "die volle und alleinige Verantwortung für den Tod" des 60-jährigen Vaters und der 54-jährigen Mutter seiner ehemaligen Freundin, erklärte sein Anwalt am Dienstag vor dem Landgericht Landshut. Es tue ihm von Herzen leid, er sei selbst über sein Verhalten geschockt. Weitere Angaben zur Tat will W. seinem Anwalt zufolge vorerst aber nicht machen.

