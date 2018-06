Koblenz (AFP) Ein Unbekannter hat am Montagabend auf einen Linienbus in Koblenz geschossen. Dabei wurden drei Scheiben des Busses beschädigt, aber kein Fahrgast verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Höchstwahrscheinlich stammten die Schüsse demnach aus einer Druckluftwaffe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.