Paris (AFP) Wenige Stunden vor Beginn der Parlamentsberatungen über die Homo-Ehe in Frankreich haben die Gegner des Projektes erneut mobil gemacht: Auf 170 Brücken in Paris seien Transparente mit Aufschriften wie "Alle geboren von einem Mann und einer Frau" angebracht worden, sagte die Wortführerin der Protestbewegung, Frigide Barjot, am Dientag der Nachrichtenagentur AFP. 400 junge Leute hätten die Protestplakate an den Brücken über die Seine und die Stadtautobahn befestigt. "Wir fordern die Freiheit der Abstimmung für die Abgeordneten", fügte sie hinzu.

