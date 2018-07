Villeneuve-Loubet (AFP) Bei ihrer Suche nach einem schwarzen Panther, den mehrere Menschen in freier Natur in Südfrankreich gesehen haben wollen, haben Wildhüter die Spuren einer Raubkatze entdeckt. "Die Spuren einer Raubkatze stattlicher Größe sind an einer Stelle entdeckt worden, allerdings keine Krallenabdrücke," sagte ein Vertreter der Behörde für Jagdwesen und Wildtiere (ONCFS) der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend in der zwischen Cannes und Nizza gelegenen Gemeinde Villeneuve-Loubet. Nun soll in der Nähe eine Photo-Falle aufgebaut werden. Sogar ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera könnte zum Einsatz kommen.

