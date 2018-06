Mailand (dpa) - Mario Balotelli wechselt von Manchester City zum AC Mailand. Dies gab der italienische Fußball-Erstligist in seinem TV-Sender Milan Channel bekannt.

Der italienische Nationalstürmer werde am Mittwoch für die medizinischen Test in Mailand erwartet und einen Vertrag bis 2017 unterschreiben. Nach Angaben der «Gazzetta dello Sport» zahlt Milan eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von drei Millionen Euro an ManCity. Balotelli hatte die deutsche Nationalelf beim 2:1-Sieg der Italiener im EM-Halbfinale 2012 mit zwei Toren praktisch im Alleingang aus dem Turnier geworfen.