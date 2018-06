London (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski und Per Mertesacker werden mit dem englischen Erstligisten FC Arsenal in der Vorbereitung auf die kommende Saison ein Testspiel gegen die indonesische Nationalmannschaft bestreiten. Wie der Tabellensechste der Premier League auf seiner Internetseite mitteilte, soll die Begegnung am 14. Juli in Indonesiens Hauptstadt Jakarta stattfinden. Weitere Spiele in Asien seien zudem geplant.

"Wir wissen, dass Arsenal vor allem in Indonesien zahlreiche Fans hat. Diesen wollen wir die Möglichkeit geben, ihre Stars hautnah zu erleben", sagte Tom Fox, der Marketing-Chef der Gunners. Nach China und Malaysia wäre der Trip nach Indonesien für Arsenal die dritte Vorbereitungsreise nach Asien nacheinander. Teammanager Arsène Wenger hatte sich unlängst für günstigere Vorbereitungen in Europa stark gemacht.