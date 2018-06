Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf darf auf die Rückkehr von Abwehrchef Jens Langeneke in seine zuletzt so wacklige Defensive hoffen. Nach zwei Monaten Pause wegen einer Knieverletzung nahm der 35-Jährige am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

"Es hat sich nach so langer Zeit richtig gut angefühlt, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", schrieb Langeneke auf seiner Facebook-Seite, "das Knie zwickt mal hier und da, aber grundsätzlich hält es." Ein Einsatz gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) käme für den Routinier aber wohl zu früh.