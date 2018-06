Berlin (dpa) - Der Internetriese Google will Hacker dazu ermuntern, das eigene Betriebssystem zu knacken. Google stellt dafür insgesamt mehr als 3 Millionen Dollar zu Verfügung. So will der Konzern möglichen Sicherheitslücken in dem Google-Betriebssystem Chrome auf die Spur kommen. Jeder Hacker, der es schafft, über manipulierte Webseites auf einen Computer mit dem Chrome-Betriebssystem zuzugreifen, soll bis zu 150 000 Dollar bekommen. Google hat schon zweimal ähnliche Aktionen gestartet.

