Genf (AFP) Israel hat mit dem Boykott einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, der sich speziell mit der Lage im Land befassen sollte, am Dienstag in Genf für einen Eklat gesorgt. Nachdem der Ratsvorsitzende Remigiusz Henczel feststellte, dass die israelische Delegation nicht im Saal war, unterbrach er die Sitzung. Wie jeder der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hat Israel die Pflicht, an einer sogenannten "Allgemeinen Regelmäßigen Prüfung" (UPR) durch den Rat teilzunehmen. Dieser Prozedur hatte sich seit ihrer Einführung im Jahr 2007 noch kein Land entzogen.

