Los Angeles (dpa) - Popstar Justin Bieber (18) leidet unter der Trennung von Selena Gomez (20). Er sei zurzeit «nicht in der glücklichsten Verfassung», räumte der Sänger im Interview mit der US-Musikzeitschrift «Billboard» ein.

In seinem neuen Lied «Nothing Like Us» singt der Mädchenschwarm über das Ende der Beziehung. Seit November überschlagen sich Klatschblätter mit Berichten über das Liebes-Aus. Es habe viele «falsche Geschichten» gegeben, zitierte «Billboard» den Sänger. «Ich schaue mir Blogs und solche Sachen nicht an», versicherte Bieber, aber er höre, was im Internet alles kursiere.

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Gomez («Plötzlich Star») und der kanadische Teenie-Star («Believe») hatten sich im Februar 2011 erstmals öffentlich zusammen als Liebespaar gezeigt.