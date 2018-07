Astana (dpa) - Beim einem Flugzeugabsturz in Kasachstan sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das hat die Fluggesellschaft Scat bekanntgegeben. Damit hat keiner der Menschen in der Maschine den Absturz in der Nähe einer Großstadt überlebt. An Bord sollen 15 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder gewesen sein. Als das Unglück passierte herrschte in der Region dichter Nebel.

