Düsseldorf (dpa) - Das RTL-Dschungel-Camp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» hat Chancen auf den Grimme-Preis.

Die sechste Staffel aus dem Jahr 2012, noch mit dem am 2. Oktober gestorbenen Co-Moderator Dirk Bach, ist eine von insgesamt 57 TV-Produktionen, die in drei verschiedenen Kategorien auf die renommierte Auszeichnung hoffen dürfen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind 52 Mal nominiert, die Privaten fünf Mal. «Das Fernsehjahr 2012 bot eine ganze Menge Ansehnliches und Diskussionswürdiges», resümierte Uwe Kammann, Leiter des Grimme-Instituts, am Dienstag in Düsseldorf.

Ein Preisträger steht bereits fest. Der Fernsehregisseur Matti Geschonneck (60), bereits zweifacher Grimme-Preisträger, erhält die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, der den Grimme-Preis verleiht.

Nominierungen