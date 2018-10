Den Haag (dpa) - Generationswechsel im niederländischen Königshaus: Nach 33 Jahren auf dem Thron dankt Königin Beatrix ab und wird Ende April das Zepter ihrem Sohn, Kronprinz Willem-Alexander, übergeben. In einer TV-Ansprache machte die 74-jährige Monarchin langen Spekulationen über ihre Abdankung ein Ende. Sie trete aus der Überzeugung zurück, dass die Verantwortung jetzt in den Händen einer neuen Generation liegen müsse. Der Prinz van Oranje wird am 30. April in der Amsterdamer Krönungskirche «Nieuwe Kerk» gekrönt. Erstmals seit 123 Jahren bekommen die Niederlande damit wieder einen König.

